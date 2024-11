Quote Risultato Esatto oggi: Milan-Juventus e Napoli-Roma

Confronto quote risultato esatto Milan-Juve, i nostri consigli

Tra le scommesse più popolari tra i giocatori ci sono quelle sul Risultato Esatto, che offrono l'opportunità di ottenere vincite sostanziose anche con puntate contenute. La ragione di ciò risiede nel fatto che, per vincere, è necessario indovinare esattamente il punteggio finale di una partita. In questo articolo, confronteremo le quote proposte da diversi operatori e forniremo alcuniQuesta settimana analizzeremo le quote sul risultato esatto di Milan-Juventus, match valido per il tredicesimo turno di Serie A, che andrà in scena sabato 23 novembre. Così come segnalato nel nostro pronostico su Milan-Juve , i 'rossoneri' partono favoriti in questo big match, dato che si tratta dell'ultima opportunità per non perdere il 'treno' della corsa al titolo.. Tuttavia, i 'bianconeri' potrebbero riuscire a segnare almeno una rete, dato che la difesa del Milan ha mostrato delle lacune, avendo già concesso ben 14 gol. In virtù di ciò consigliamo i seguenti risultato 2-1 e 3-1 in favore dei rossoneri, 2-2 come possibile pareggio e 1-2 in favore dei bianconeri. nuovi siti scommesse , a offrire le quote più elevati sul risultato esatto della vittoria dei 'rossoneri' per 2-1. Si ricorda che alcuni degli operatori presenti in tabella offrono degli interessanti bonus scommesse utilizzabili anche per piazzare delle puntate su questo match.

Scommesse Risultato Esatto oggi, le quote su Napoli-Roma

* Si ricorda che ci potrebbero essere variazioni nelle ore antecedenti al match

L'altro big match presente nelle quote Serie A del weekend è Napoli-Roma, che andrà in scena allo Stadio Maradona domenica 24 novembre. Così come indicato nel nostro pronostico su Napoli-Roma , i partenopei sono decisamente favoriti alla vittoria sia per il proprio rendimento positivo in questa prima parte del campionato, che per il momento di crisi dei 'giallorossi', che sono già al terzo cambio di allenatore in sole 12 giornate. A nostro avviso la squadra di Conte vincerà su misura, realizzando un solo gol in più dell'avversario., 0-0 come possibile pareggio e 0-1 come vittoria della Roma.

Quote risultato esatto, come funzionano e le varianti

Le quote per il risultato esatto nelle scommesse sportive sono quelle che permettono di puntare sul punteggio esatto di una partita. Ad esempio, se in una partita di calcio si scommette su un 2-1 come risultato finale, la quota si basa sulla probabilità che quel punteggio si verifichi. Le quote vengono determinate dai bookmaker considerando una serie di fattori, tra cui le statistiche passate delle squadre, le formazioni, lo stato di forma degli atleti e le condizioni generali della partita.

Le varianti del risultato esatto includono diverse modalità di scommessa, come:

Scommesse su più risultati esatti : alcuni bookmaker offrono la possibilità di scommettere su una serie di risultati possibili (es. 1-0, 2-1, 3-2).

: alcuni bookmaker offrono la possibilità di scommettere su una serie di risultati possibili (es. 1-0, 2-1, 3-2). Risultato esatto con handicap : in questo caso, il risultato finale viene "aggiustato" con un handicap (es. una squadra parte con un vantaggio o svantaggio di un gol).

: in questo caso, il risultato finale viene "aggiustato" con un handicap (es. una squadra parte con un vantaggio o svantaggio di un gol). Over/Under combinato con risultato esatto: una combinazione tra il numero di gol totali (Over/Under) e il risultato finale.

Esistono dei sistemi per le scommesse risultato esatto?

Sì, esistono diversi sistemi e strategie che i scommettitori possono usare per cercare di prevedere il risultato esatto di una partita. Alcuni dei più popolari includono:

Sistemi di scommessa matematica : come il sistema di Kelly o la strategia Martingala, che si basa su puntate progressive per gestire meglio il bankroll.

: come il sistema di Kelly o la strategia Martingala, che si basa su puntate progressive per gestire meglio il bankroll. Scommesse multiple: alcuni scommettitori puntano su più risultati esatti in combinazione, per aumentare le possibilità di vincita, pur accettando un rischio maggiore.

Tuttavia, è importante ricordare che scommettere sul risultato esatto è particolarmente rischioso, poiché prevede una previsione molto specifica del punteggio, che raramente si verifica.

Come trovare le quote risultato esatto della Serie A sui bookmaker?

Per trovare le quote sul risultato esatto delle partite della Serie A, i scommettitori possono seguire alcuni semplici passaggi:

Accedere alla sezione scommesse calcio di un bookmaker online. Selezionare la partita di Serie A di interesse. Una volta scelto l'incontro, i bookmaker presenteranno le quote per una vasta gamma di scommesse, tra cui il risultato esatto. Analizzare le quote e le statistiche. Ogni bookmaker fornirà una serie di quote diverse per i possibili punteggi finali. Le quote variano a seconda della percezione della probabilità che un determinato risultato accada. È importante confrontare le quote tra vari bookmaker per trovare le migliori offerte. Consultare le offerte speciali. Alcuni bookmaker offrono promozioni speciali, come bonus o quote maggiorate, per puntare su determinati risultati esatti.

FAQ Risultati esatti oggi

Quali sono le probabilità di vincere una scommessa sul risultato esatto?

Le probabilità di vincere una scommessa sul risultato esatto sono generalmente basse, poiché è difficile prevedere con precisione il punteggio di una partita. Le quote variano in base alla probabilità di ciascun risultato, e scommettere su punteggi molto comuni come 1-0 o 2-1 ha una probabilità maggiore, ma offre quote più basse.

Come posso aumentare le possibilità di vincere con i risultati esatti?

Aumentare le possibilità di vincere nelle scommesse sul risultato esatto richiede un'analisi accurata delle squadre, dei giocatori, delle loro statistiche recenti e dello stile di gioco. Inoltre, alcuni scommettitori utilizzano sistemi matematici o combinazioni di più risultati esatti per coprire più opzioni e aumentare le probabilità di successo.

I bookmaker offrono delle promozioni per le scommesse sul risultato esatto?

Sì, molti bookmaker offrono promozioni dedicate alle scommesse sul risultato esatto, come quote maggiorate, bonus sul primo deposito o freebet.