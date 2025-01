Como, si cerca un esterno per Fabregas: chiesto Man, tentativo per Ngonge

Getty Images

Il Como non si ferma. Dopo gli arrivi di Diao, Butez e Caqueret e l'accordo trovato con Dele Alli fino al 2026, la società lombarda è alla ricerca di un esterno offensivo e sta facendo diversi sondaggi per soddisfare le richieste di Cesc Fabregas.

NGONGE - I lagunari si sarebbero mossi per Cyril Ngonge, che con Antonio Conte non ha spazio al Napoli. L'esterno, arrivato dal Verona lo scorso gennaio, finora ha disputato dieci partite tra campionato e Coppa Italia ma con soli 270 minuti giocati e due reti in Coppa Italia. Il Como punta al prestito.

MAN E YEREMAY - E punta al prestito anche per Yeremay e Dennis Man, per cui, stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, ci sarebbe già stato un sondaggio con il Parma. Né il Deportivo, però, né i ducali sembrano intenzionati a cedere in prestito e prenderebbero in considerazione solo una cessione a titolo definitivo.