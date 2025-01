Il Como prepara il colpo da sogno: tentativo per Ansu Fati dal Barcellona, Flick apre

Getty Images

Ilnon vuole smettere di stupire, in questo calciomercato invernale, con una serie didopo l'arrivo di Maxencedal Lione, il club lombardo ha messo nel mirino. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano El Nacional, i lariani stanno valutando la possibilità di portare in Italia il- La trattativa si presenta complessa, a causa deie delma il lche il 23enne ha trovato con la maglia blaugrana in questa stagione potrebbe spingere il Barcellona a considerarela dirigenza infatti valuta positivamenteper il talento che si è un po' perso ultimamente e che potrebbe trarre vantaggio dallafigura di riferimento del Como.

- In questa stagione, Ansu Fati ha totalizzato appenagrande difficoltà dopo il prestito ale una piazza che potrebbe aiutarlo aoltre a conferire grande prestigio al Como, che si presenterebbe con un colpo clamoroso ai propri tifosi.Hansi, allenatore del Barcellona, ha risposto alle domande sul futuro di Ansu Fati in conferenza stampa, aprendo all'addio temporaneo: "Ansu Fati non mi ha chiesto di andarmene. Non ho pensato a cosa sarebbe successo se lo avesse fatto.