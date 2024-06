Como, spunta l'idea Varane: sarà in Italia la prossima settimana

Getty Images

Ilnon frena le proprie speranze e continua dritto sulla propria strada. Dopo l'accordo trovato con Andrea Belotti e le avances fatte a Mats Hummels, ora spunta un nuovo nome altisonante per la difesa. Si tratta di, campione del Mondo con la Francia e reduce dall'avventura al Manchester United.Come riportato da Sky, il club neopromosso spinge per il colpo grosso e accoglierà Varane in città la prossima settimana con i suoi agenti. Una visita di confronto, con l'obiettivo di conoscere l'ambiente e ascoltare l'offerta, prima di prendere una decisione sul suo futuro.

Varane è reduce da una stagione da 22 presenze in Premier League è in scadenza e sarà libero dal contratto con i Red Devils dal 30 giugno. In questa situazione proverà a inserirsi il Como, per portarlo in Italia a parametro zero.