Como su Aitor Cantalapiedra, chi è il nuovo gioiellino che vuole Fabregas

Pirotecnico, sorprendente e fuori dai consueti radar, il mercato delneopromosso in Serie A sta sorprendendo. Tra gli altri sono arrivati alla corte digiocatori già affermati del nostro calcio comee stelle di prima grandezza di quello internazionale comeIl prossimo della lista potrebbe essere un altro nome nuovo, pronto a stupire.Si tratta di, ala del. Classe 1996, 28enne, lo spagnolo è und'attacco che può giocare sia a destra che a sinistra. Il Como ci sta pensando - come riporta Sky - ma prima necessita di sfoltire la rosa con delle uscite.

Cresciuto nel settore giovanile del, qui ha giocato nella squadra B dei catalani, prima di passare a quella del Villarreal e del Siviglia. Nel 2018 il grande salto al, in seconda divisione olandese. Segna 13 gol in 35 partite e la squadra torna subito in Eredivisie. Nel 2020 passa alcon cui ha un contratto fino al 2025. Nell'ultimo campionato ha giocato solo 11 partite ma segnando ben 8 gol, nella passata erano stati 9 ma in 37 gare. La sua ascesa è stata frenata da diversi infortuni, come la rottura del crociato patito un paio di stagioni fa.