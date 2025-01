Como-Udinese 4-1, le pagelle di CM: Diao l'acquisto del mercato, Fadera vola. Sanchez spento

GETTY

Sempre più sicuro tra i pali e nell’impostazione, in pochi giorni si è preso la titolarità e non vuole più lasciarlaPaga oltremodo per due gialli generosi, la sua è comunque un’ingenuità che la sua squadra rischia di pagareBravo a rompere le azioni degli avversari, si incolla a Lucca e serve anche un assistBrillante nel primo tempo, soffre di più nel secondo ma fornisce una prestazione solidaMezzora in campo ma, come al solito, di corsa e qualità. (28' Iovine 6.5 – Una certezza nonostante le poche gare giocate finora)

Già leader carismatico e tecnico della squadra, fa da regista e corre per due (61' Jack 6.5 – Entra nel momento peggiore, se la cava bene)Il segreto nascosto di questo Como, giocatore di lotta e di governo. (81' Perrone sv)A sprazzi ma quando sgasa è immarcabile, mette lo zampino in due golSblocca il match con un altro gol, dopo quello segnato al Milan. Dribbla, calcia, segna, corre: che sia l’acquisto migliore di gennaio nella Serie A?Gol e assist, finalmente si prende il palcoscenico (61' Paz 7 – Entra e dà spettacolo, segna e dispensa giocate di un altro livello)

Gioca per tre. Fa da riferimento, pressa sui difensori e corre come un mediano. Prezioso. (81' Engelhardt sv).Dopo i tanti complimenti, ora inizia a raccogliere anche punti. Il suo Como gioca bene e oggi è anche concreto. La salvezza è troppo poco per un allenatore e un club che ambisce a ben altroPuò poco sui gol ma patisce come tutta la sua difesa che vive una giornata da dimenticareSi fa trovare più volte impreparato contro i veloci attaccanti del Como. Serata no, forse distratto anche dal mercato

L'autorete, il giallo, le continue corse all’indietro per frenare gli avanti lariani. In difficoltà dal primo all’ultimo minutoAnche lui ingenuo come, se non più, Goldaniga. Due cartellini gialli che compromettono la gara.Soffre in difesa ma si fa vedere in attacco, dove crossa bene ma manca una facile occasione (64'Si fa vedere, è volenteroso e poco altro in più)Gira a vuoto, ci prova da lontano ma si vede poco nella manovraGara veloce, troppo, per il suo ritmo compassato, brutta serata per lui

Sufficiente per il gol che si crea con una pressione alta e un bel tiro, poco altro da segnalare però (81' Atta s.v.)Disastroso nel primo tempo, tanto che viene sostituito subito. Ha colpe sul primo gol e sbaglia non solo lì. Dal 46'Meglio del suo compagno ma non incideL’unico a provarci: solite giocate di grande classe ma nessuno lo segue e predica nel deserto (81' Bravo s.v.)Non si vede, sempre in ritardo e sempre anticipato dagli avversari, difficile spiegare il suo essere titolare (46'– Dà peso all'attacco, ma non sfonda)

– Patisce una sconfitta anche esagerata nei termini ma la sua Udinese deve tornare a marciare