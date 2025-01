Redazione Calciomercato

chiudono il turno di Serie A con il posticipo. Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali più controversi del match.Arbitro: CossoAssistenti: Rossi M. - Rossi L.Quarto ufficiale: DoveriVAR: PaternaAVAR: SerraIncursione di Da Cunha che entra in area e si lascia cadere: non c'è rigore, è il centrocampista a cercarloPassano pochi minuti e c'è una situazione simile. Questa volta è Solet a prendersi due ammonizioni in pochi istanti. Il suo intervento su Cutrone - il secondo - però pare netto e questa volta la scelta di Cosso è giusta

Due gialli in 5 minuti per Goldaniga. Il difensore viene ammonito la prima volta per una trattenuta e poi per un intervento a centrocampo. Nel secondo però pare entrare in contrasto con l'avversario con il ginocchio e non con il piede, rosso molto dubbio