Como, ufficiale: Belotti in attacco per il ritorno in Serie A. Il comunicato e le cifre

Ora è ufficiale:e prova a rilanciare la sua carriera dopo il prestito semestrale alla Fiorentina. Il Gallo rimane in Serie A e passa dalla Roma alla squadra neopromossa allenata da Cesc Fabregas: farà coppia con Patrick Cutrone nel reparto offensivo.- "L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Andrea Belotti al Como. Arrivato in giallorosso nell’estate del 2022, l’attaccante ha collezionato 68 presenze e segnato 10 gol con la maglia della Roma. Il 1° febbraio 2024 si era trasferito alla Fiorentina a titolo temporaneo fino al termine della stagione. In bocca al lupo per questa nuova avventura in Serie A, Andrea!"

Esborso non indifferente per i lariani, che hanno pagato Belotti. La trattativa si è allungata per via di alcune reticenze, appianate via via. Ora Belotti si prepara a trascinare il Como nella ricerca della salvezza.