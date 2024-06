Como, pronta l'offerta per Hummels: le cifre

Getty Images

La stagione dei record con ilnon è bastata a garantirgli un posto con la Germania a Euro 2024, oraguarda al futuro. Un futuro lontano dalIl difensore classe 1988, 36 anni a dicembre, non prolungherà il contratto con i gialloneri e lascerà il club del suo cuore in estate. Le pretendenti non mancano e nel corso delle settimane si sono rincorse voci su diversi approcci: Roma, Napoli e Maiorca, quest'ultimo smentito dal diretto interessato.Nelle ultime ore però è emersa una nuova possibilità: il- I lariani stanno studiando le prossime mosse di mercato per prepararsi alla Serie A, dopo la promozione ottenuta grazie al secondo posto nella Serie B 2023/24.

Secondo quanto riportato da FootMercato, il Como sta preparando un'offerta per Hummels: un contratto con. L'esperto difensore tedesco sta valutando questa opzione.