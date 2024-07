Como, Varane ha detto sì: ultimi dettagli, poi visite e firma. Fabregas decisivo

Getty Images

Ilavrà tra le sue fila un 4 volte vincitore della Champions League:. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, il difensore francese svincolato dal Manchester United, che ha costruito i suoi successi più scintillanti con la maglia del Real Madrid,L'attrattiva principale è la presenza in panchina di Cesc, nell'ultima stagione affiancato dal gallese Osian Roberts e adesso in procinto di ottenere l'abilitazione definitiva. Lo spagnolo, che invece ha brillato un paio di lustri fa con Barcellona e Arsenal, sta fungendo danelle leghe top d'Europa.

Ci vorràpoi verrà dato il via libera per le visite mediche e la firma del classe 1993, campione del Mondo nel 2018 con la Nazionale francese, come Umtiti che un paio di stagioni fa ha scelto il Lecce.. Incredibile, ma vicinissimo a diventare realtà.