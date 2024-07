Como, ufficiale: rinnova Cutrone, ex Milan. Le parole di Fabregas

47 minuti fa



Il Como annuncia che l'attaccante italiano Patrick Cutrone (classe 1998 ex Milan) ha prolungato il contratto fino a giugno 2028.



L'allenatore Cesc Fabregas commenta: "Siamo molto contenti del prolungamento del contratto di Patrick. È un attaccante eccellente e un giocatore molto importante per noi. È un calciatore che ha fame e voglia di fare gol ed è fantastico che torni a giocare in Serie A con noi, davanti ai tifosi della sua città".



Lo stesso Patrick Cutrone ha dichiarato dopo la firma: "Como è casa mia, la città dove sono nato e cresciuto. In questi due anni ho vissuto momenti molto belli e ho provato emozioni che porterò con me per sempre. Per questo sono felice di legarmi al Como fino al 2028. Abbiamo scritto la storia del Como e sono sicuro che in futuro scriveremo altre bellissime pagine, sono carico e non vedo l’ora che inizi la stagione e di vedere il Sinigaglia pieno di gente".