Como, Varane infortunato: ci sarà con la Juventus?

16 minuti fa



Al 23' minuto di Sampdoria-Como, match valido per i 32esimi di finale di Coppa Italia, Raphael Varane, difensore della squadra comasca, è uscito per infortunio. Il tecnico del Como, lo spagnolo Cesc Fabregas, lo ha sostituito con Edoardo Goldaniga.



Varane, fiore all'occhiello del mercato del Como, campione del Mondo con la Francia nel 2018 e vincitore di quattro Champions League con il Real Madrid, ha accusato quello che a prima vista sembrerebbe essere un infortunio muscolare.



Gli esami e le visite che il difensore francese sosterrà a partire da domani stabiliranno se Varane potrà essere a disposizione per il match di lunedì sera 19 agosto in casa della Juventus, per la prima giornata del campionato di Serie A 2024-25.