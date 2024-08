Getty Images

Sergi Roberto flirta ancora con la Serie A: dopo Como e Roma ci pensa la Fiorentina

Redazione CM

24 minuti fa

Uno spagnolo tira l'altro? Dopo aver ufficializzato l'arrivo di David De Gea in porta, la Fiorentina pensa ad un altro colpo dal mercato degli svincolati per completare la linea mediana assieme all'imminente arrivo di Amir Richardson dal Reims: secondo Relevo, ovvero la stessa fonte che ha svelato per prima la pista dell'ex portiere dello United, i viola stanno pensando a Sergi Roberto, 32 anni, svincolato dal Barcellona dove ha sempre militato.



ITALIA CHE RICORRE - Già accostato al Como dell'ex Barça Fabregas e alla Roma, sembra che l'ex canterano blaugrana veda di buon occhio un possibile trasferimento in Italia. La Fiorentina sta valutando il possibile impiego di Sergi Roberto, che può agire sia in mediana, completando un reparto che fino a pochi giorni fa era in grande affanno, sia sull'esterno, suo ruolo originale.