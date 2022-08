"Il ferro si batte finché è caldo". La storia disi riassume in una massima. Classe ’96, professione attaccante, è nato ae ha scelto iper dare una svolta alla carriera: "Volevo una sfida e l’ho trovata, qui sono rinato". Il "qui" è, Oltenia, sud-ovest della. Ieri antica fortezza dacica lungo le rotte commerciali dall’Oriente, oggi città universitaria con vista sul pallone: "Avevo intuito che l’occasione potesse fare al caso mio, in Italia non ero più me stesso". Dopo anni da centravanti girovago tra i campionati dilettantistici, Compagno ha lasciato la penisola per un’esperienza all’, in, nella massima serie del campionato rumeno."E adesso non mi fermo. Volevo un’opportunità. I fastidi al ginocchio mi hanno tormentato per anni, quando li ho risolti sono diventato un altro giocatore". Cresciuto nelle giovanili di, Andrea ha lasciato l’Italia nel giugno 2020 dopo diverse stagioni in, tra Sicilia, Piemonte e Sardegna: "Il problema alle cartilagini ha inciso molto su un giocatore con un fisico pesante come il mio (194 cm d’altezza x circa 80 kg, ndr). Limita negli allenamenti e fa soffrire, ma il segreto è vivere ogni esperienza con professionalità. Anche quando con il pallone guadagnavo 400 euro al mese, l’ho vissuta pensando di giocare in".La svolta prende forma nell’agosto 2018: "Al Tre Fiori, società di. Spesso si va in contesti del genere a fine carriera, per divertirsi e star tranquilli. Io di anni ne avevo 22 e mai avrei pensato che sarebbe diventato il mio trampolino di lancio".: "Ho segnato pure in, condividendo lo spogliatoio con un campione del mondo come. Per alcuni compagni il calcio lì era un hobby, maha mostrato umiltà in ogni occasione. Mi pento solo di non avergli chiesto qualche aneddoto sul, sarebbe stato divertente".All’ombra del, avanza una consapevolezza. "Dopo la rinascita fisica e mentale, serviva fare uno step ulteriore. Ma in Italia, c’era poco oltre alla Serie D". E dunque?. "Un’esperienza nata grazie al mio procuratore, quasi per caso, e in cui ho messo convinzione. Sentivo che con una buona stagione, andando magari in doppia cifra, le cose sarebbero cambiate". Dal desiderio alla realtà. "La società è ripartita dalla quarta serie per alcune vicende giudiziarie.Poi ho fatto 12 gol e abbiamo vinto il campionato. Con la prima stagione in A, mi sono guadagnato il rinnovo del contratto e ora puntiamo a raggiungere i playoff".La speranza è viva, con la squadra al momento a metà classifica, grazie alle reti di Compagno e alla spinta del pubblico di casa: "Prima dell’ultimo derby, più di 200 tifosi hanno assistito all’allenamento, ci hanno dato una bella carica. In Romania, il calcio è vissuto con amore,, spesso davanti a oltre 30.000 persone. Rispetto ai campionati top manca qualcosa, ma il livello cresce con giocatori o tecnici importanti". Alcuni, vecchi protagonisti in Serie A: "Come, uno che non passa inosservato (ride, ndr). L’anno scorso era il nostro allenatore, ma ho lavorato poco con lui per la rottura del collaterale. Dopo pochi mesi è andato ad allenare il, contro di loro abbiamo vinto e ho fatto una doppietta".Il vizio del gol è oggi accompagnato da un portafortuna: "La storia è curiosa. Ero ada pochi giorni e il magazziniere del club mi aveva chiesto quale fosse il mio numero preferito per la maglia.Ma sono credente e per ora porta bene, quindi me lo tengo". L’avventura in Romania di Compagno parte con coordinate ben precise. "La novità non mi fa paura, anche in Italia avevo girato molto.. Lasciare la Sicilia non è stato facile, ma è l’ultima chance per cominciare a correre. E poi sono in una bella città, simile all’Italia in tante cose". Qualche problema solo all’inizio: "Nei primi giorni ho avvertito la pressione, non sapevo come muovermi e sentivo addosso troppe aspettative. Oggi so di essere apprezzato come calciatore e come persona, è la cosa più importante".Nonostante le mancanze: "Amici, famiglia, vacanze. Sono die il mare per me è vita, ma qui il campionato finisce a inizio maggio e con la stagione si riparte a giugno, tornare è sempre complicato. Tra amici e familiari, chi è che prende ferie in quel periodo (ride, ndr)? Mi manca andare in spiaggia tutti insieme e non lo nego, ma se si insegue un sogno cambiano le priorità". L’Italia, intanto, resta sullo sfondo. "Avere una bella occasione resta l’obiettivo, in fondo è per lache ho cominciato a giocare a calcio.. Per ora, il lavoro è appena cominciato e ci sono obiettivi da centrare". Un gol per volta.