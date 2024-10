Con Retegui e Tonali trascinatore l'Italia ha davvero svoltato. L'Europeo è un rimpianto, ma Spalletti è da applausi

Redazione Calciomercato

È il dubbio, anche qualcosa più di un semplice “dubbio”, sollevato dall’onorevole Mauro Berruto, ex ct dell’Italvolley, attraverso un dettagliato tweet su “X”.Quindi rispettabile senza però prescindere da considerazioni che sono superiori al giornalismo sportivo. E non allo sport, intendiamoci. Però ad ognuno il suo mestiere, anche seVoltiamo pagina, come si dice in queste occasioni, pur con il disagio di una partita di calcio che si è giocata a poche ore da una manifestazione di piazza e in uno stadio superblindato per motivi di sicurezza, con la regia televisiva che alla colonna sonora degli inni è stata fin troppo scrupolosa per evitare inquadrature che avrebbero magari suggerito commenti extracalcio.

Vale lo stesso discorso avviato fin dalla sorprendente vittoria sulla Francia di un mese fa: tutto molto bello adesso, maNon eravamo certo i più forti. Per esempio, con la Spagna non c’era gara. Però non eravamo neppure inguardabili come siamo apparsi contro Croazia, Svizzera e - a ripensarci - perfino nella partita inaugurale con l’Albania. Acqua passata.Acqua fresca disseta invecee risultati in questa nuova Italia che, rispetto all’estate,. Intanto,, come l’altro “di”, cioèInsieme a loro,continua a migliorarsi e chi si trova non esattamente a proprio agio è Fagioli, limitatamente al primo tempo. Gli altri se la giocano con serenità, perfino allegria.

. Così ritrova il sorriso anche Spalletti, e se lo merita, insieme agli applausi per come aveva presentato Italia-Israele alla vigilia: che sia occasione per inviare un piccolo messaggio di pace attraverso lo sport. Ad altri, più competenti, la risposta se l’appello del ct sia andato a segno o meno. L’impressione, sinceramente, è che questa partita non abbia fatto male. A nessuno. Nemmeno a quelli che, con opinione considerevole, l’avevano auspicata da non giocare.L’ha fatto davanti agli occhi a cuoricino dei genitori, nello stesso stadio dove papà Paolo aveva debuttato con il Milan, nel lontano 1985. Che belle storie regala lo sport…