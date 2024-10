Getty Images

torna in campo per tentare l'allungo nel gruppo 2 della Lega A della Nations League e dopo 7 punti in 3 giornate e il pareggio ricco di rimpianti rimediato per 2-2 contro il Belgio, il ctsi ritroverà ad affrontarea partire dalle 20.45 al Bluenergy Stadium di Udine. Mancherà Lorenzo Pellegrini a causa dell'espulsione rimediata col Belgio che di fatto ha cambiato l'ultima gara dando il via alla rimonta belga fino al 2-2 finale e al suo posto è stato convocato Nicolò Zaniolo. Gli ospiti, già battuti 2-1 in campo neutro in Ungheria arrivano invece da una pesante sconfitta per 4-1 contro la Francia e sono alla ricerca del primo punto di questa fase della competizione.

ITALIA (3-5-2): Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori. CT Spalletti.A disposizione: Donnarumma, Di Gregorio, Bellanova, Buongiorno, Ricci, Maldini, Gabbia, Okoli, Lucca, Zaniolo, Udogie, Pisilli.Ct: SpallettiISRAELE (3-4-2-1): Glazer; Feingold, Nachmias, Baltaxa; Abada, Abu Fani, Kanichovski, Haziza; Gloukh, Do. Peretz; Madmon. CT Simon.A disposizione: Keuof, Gerafi, Stoinov, Azoulay, Safuri, Baribo, Leidner, Khalaili, Biton, E. Peretz, Jaber, Gropper.Ct: Ran Ben Simon

Arbitro: Ricardo de Burgos (Spa)Partita: Italia-IsraeleData: 14 ottobre 2024Orario: 20:45Canale tv: Rai 1Streaming: Rai Play