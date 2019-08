Corsa, generosità, ma anche inevitabili errori. Il solito Blaise Matuidi, anche se la Juve da Allegri a Sarri è cambiata. Le amichevoli estive bianconere hanno confermato una sensazione che aveva già preso corpo al momento della nomina del nuovo allenatore: Matuidi non è il centrocampista ideale per il gioco di Sarri. Per caratteristiche, l’ex tecnico di Chelsea e Napoli ha bisogno di giocatori diversi in mediana. E il contratto in scadenza tra un anno lo avvicina inevitabilmente alla cessione. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Monaco sta provando a stringere anche per lui oltre che per Daniele Rugani.





LE CONDIZIONI - Matuidi sta riflettendo sulla possibilità di tornare a casa, in Francia, in Costa Azzurra, con la maglia dei monegaschi. È stuzzicato dal progetto, anche se preferirebbe giocare ancora in Champions League. La Juventus continua a valutarlo tra i 20 e i 25 milioni circa, nonostante il contratto e i 32 anni. C’è Raiola al lavoro per il suo futuro e la Juventus attende novità in merito. La partenza più probabile in mediana ora è proprio la sua...