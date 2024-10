Conceiçao, il giudice non cambia idea: squalifica e multa per la simulazione. Una giornata a Palladino e Maripan

AFP via Getty Images

Non c'è solo l'attesa squalifica di, espulso nel finale di Fiorentina-Milan, fra le decisioni prese oggi dal Giudice Sportivo della Lega Serie A. Il dottorera infatti chiamato a giudicare anche altri 4 casi di esplusione diretta, oltre alla consuete multe da assegnare ai club per il comportamento dei suoi tifosi, e in particolare doveva pronunciarsi sul caso riguardante l'espulsion per doppio giallo per presunta simulazione didella Juventus nel corso di Juventus-Cagliari. E nonostante l'idea data dall'Aia di un provvedimento sbagliato, il giudice non ha cambiato idea. Ecco tutti i provvedimenti per la settima giornata.

per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere omesso di impedire la presenza negli spogliatoi di una persona non autorizzata che rivolgeva una critica irrispettosa al Direttore di gara.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette di plastica sul terreno di giuoco e due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS; per avere omesso di impedire la presenza negli spogliatoi di una persona non autorizzata che rivolgeva critiche all’operato arbitrale.

per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato due bicchieri semipieni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

CALCIATORI

ALLENATORI

OPERATORI SANITARI

(Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.per avere, al 41° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara una critica irrispettosa con atteggiamento veemente e scomposto.per avere al 38’ del secondo tempo, rivolto un'espressione irriguardosa nei confronti dei calciatori della squadra avversaria.