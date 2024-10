Milan, due giornate di squalifica a Theo Hernandez: ci sarà per il big match contro il Napoli

di domenica scorsa. Le proteste rivolte all'arbitro Pairetto hanno fatto scattare un rosso diretto che, nella peggiore delle ipotesi, avrebbe potuto comportare uno stop anche più lungo in considerazione del suo ruolo di capitano. L'esterno francese non sarà dunque a disposizione di Paulo Fonseca per l'anticipo dell'ottava giornata contro l'Udinese – prevista per sabato 19 ottobre alle 18 – e per il successivo impegno contro il Bologna del 26 ottobre.Questo il dispositivo con cui il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha provveduto a sanzionare Theo Hernandez: “”. Un episodio che ha macchiato la già negativa prestazione dell'ex Real Madrid, protagonista in negativo pure nella circostanza del calcio di rigore assegnato alla Fiorentina – e fallito da Kean – per il contatto con Dodò e per il penalty soffiato a Pulisic e fallito alla conclusione del primo tempo del match del “Franchi”.In assenza di Theo Hernandez, l'allenatore del Milan Paulo Fonseca dovrà lavorare durante le due settimane di sosta per l'individuazione della migliore soluzione per far fronte ad una perdita molto pesante dal punto di vista tecnico., esterno classe 2005 che milita nel Milan Futuro ma che già per la gara di Firenze era stato aggregato al gruppo e che nella passata stagione è stato impiegato da Stefano Pioli da terzino sinistro. Più complicato invece lo slittamento disulla corsia opposta a quella occupata abitualmente, con Emerson Royal confermato a destra: il capitano rossonero è reduce infatti da una lesione di basso grado al polpaccio sinistro, che pone in dubbio il suo recupero in tempo utile per la partita contro l'Udinese del 19 ottobre. Ultima opzione è quella che conduce al prodotto del settore giovanile, che ha scontato il turno di squalifica per l'espulsione nel finale di Milan-Lecce.