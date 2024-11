Getty Images

Torna lae lavuole confermare quanto di buono fatto vedere in questo inizio di campionato anche in Europa. Dopo le vittorie nei primi due turni della competizione, rispettivamente contro The New Saints e San Gallo, i Viola di mister Raffaele Palladino sono ospiti dell'. Il fischio d'inizio della gara è fissato per le 21 allo stadio Neo GSP di Strovolos.Belec; Chebake, Petrovic, Laifis, Susic; Abagna, Kostadinov; Donis, Tejera, Quintillà; El Arabi. All. Jimenez.Terracciano; Kayode, Quarta, Moreno, Biraghi; Adli, Mandragora; Richardson; Ikonè, Parisi; Kouamè. All. Palladino.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Apoel-Fiorentina in diretta su NOW

GUARDA SU NOW