Apoel-Fiorentina: formazioni, dove vederla in tv e streaming

La Fiorentina sta letteralmente volando in campionato dopo u inizio di stagione difficile. I viola hanno trovato col Torino la quinta vittoria di fila in Serie A, la settima totale se si prende in considerazione anche la Conference. E proprio dalla Conference ripartirà giovedì Palladino, atteso dall'Apoel Nicosia in trasferta per la terza giornata del girone unico dopo le vittorie contro TNS e San Gallo. Il fischio d'inizio per Apoel-Fiorentina è fissato per le 21:00.Partita: Apoel-FiorentinaData: giovedì 7 novembre 2024

Orario: 21:00Canale TV: Sky Sport 253Streaming: SkyGo, NOW: Belec; Chebake, Petrovic, Laifis, Susic; Abagna, Tejera; Ndongala, Meyer, Marquinhos, El Arabi. All. Jimenez: Terracciano; Kayode, Quarta, Moreno, Biraghi; Richardson, Mandragora; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé. All. Palladino- Palladino conferma la grande alternanza fra titolari e riserve e opterà per un ampio turnover anche in vista della sfida di domenica prossima col Verona. Cataldi e Adli non sono al meglio, Kean verrà preservato. Altra occasione per Kouamé al centro dell'attacco. Si rivede Mandragora dal 1' dopo l'operazione al ginocchio

- Apoel-Fiorentina sarà visibile sul canale Sky Sport 253 dopo aver sottoscritto un abbonamento valido.- La gara sarà visibile anche sulle applicazioni, scaricabili su tutti i principali store, SkyGo e Now con un abbonamento attivo.