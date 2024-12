Conference League, Fiorentina-LASK LIVE alle 18.45, le formazioni ufficiali: Kean titolare, fuori Gudmundsson

Getty Images

Ritorno in Europa. Dopo la vittoria in campionato contro il Cagliari, e il potenziale primo posto in Serie A, ladi Raffaeleè pronta di nuovo a scendere in campo ini viola, a quota 9 punti dopo quattro partite, sfidano, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, nellagli austriaci del LASK Linz allenato dall'ex Brescia Markuse guidato in campo dall'ex Lazio Valon Berisha, in una partita che, in caso di vittoria, regalerebbe con fortissima probabilità l'accesso matematico agli ottavi di finale, ottimo risultato con un'altra gara da giocare, quella col Vitoria Guimaraes in Portogallo.

Fiorentina-LASK LinzMartinelli; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Mandragora, Richardson; Ikone, Kouame, Sottil; Kean. Allenatore: Palladino.Jungwirth; Bogarde, Talovierov, Smolcic, Bello; Stojkovic, Jovicic, Zulj; Berisha, Entrup, Flecker. Allenatore: Schopp.Balaza Berke (Ungheria