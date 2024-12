Fiorentina-Lask: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Dopo la vittoria, sofferta ma pesante, in campionato contro il Cagliari, la Fiorentina è pronta di nuovo a calcare i campi della Conference League. Giovedì 12 dicembre alle 18:45 i viola sfideranno gli austriaci del Lask in una partita che, in caso di vittoria, regalerebbe con fortissima probabilità l'accesso matematico agli ottavi di finale. Che sarebbe un ottimo risultato con un'altra partita da giocare, quella col Vitoria Guimaraes in Portogallo.

Partita: Fiorentina-LaskData: giovedì 12 dicembre 2024Orario: 18:45Canale TV: Sky Sport Max, Sky SportStreaming: SkyGo, NOWMartinelli; Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi; Richardson, Mandragora; Colpani, Beltran, Sottil; Kouamé. All. PalladinoJungwirth; Stojkovic, Ziereis, Smolcic, Bello; Talovierov, Zulj, Bogarde; Flecker, Ljubicic, Berisha. All. SchoppAmpio turnover per Palladino che dovrà necessariamente pensare allo scontro diretto di domenica prossima contro il Bologna. Ci sarà Martinelli fra i pali, come annunciato da Palladino. Ballottaggio a sinistra fra Parisi e Biraghi. Gudmundsson sta sempre meglio e non è da escludere che possa partire titolare, anche se Beltran resta in vantaggio

- Fiorentina-Lask sarà visibile al canale Sky Sport Max dopo aver sottoscritto un abbonamento valido all'emittente satellitareLa gara sarà visibile anche sulle applicazioni, scaricabili su tutti i principali store, SkyGo e Now con un abbonamento attivo.