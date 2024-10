Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Fiorentina-The New Saints in diretta su NOW

Guarda su NOW

Esordio nella fase a girone unico diper ladi Raffaele Palladino, qualificatasi per il rotto della cuffia ai calci di rigore nel playoff contro la Puskas Akademia. Gli avversari odierni al Franchi, i gallesi dei, dovrebbero essere tra i più morbidi dei sei in calendario, ragion per cui si tratta di un'occasione importante per molti dei giocatori che hanno disputato meno minuti fino ad oggi, come Kayode, Moreno, Adli, Parisi, Sottil, Ikoné e Beltran.

: Terracciano; Kayode, Moreno, Biraghi, Parisi; Adli, Mandragora; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé. All. Palladino.: Roberts, Daniels, Davies, Bodenham, Redmond; Smith, Clark, D. Williams; Holden, Wilson, Bradley. All. Harrison.