Redazione Calciomercato

Fiorentina, Beltran può partire a gennaio: "Il River Plate sta lavorando per riaverlo"

22 minuti fa



Arrivato a Firenze pe runa cifra complessiva di 25 milioni di euro, Lucas Beltran ha fatto vedere le sue qualità con la maglia della Fiorentina solamente a sprazzi. L'argentino è riuscito a trovare un certo spazio lo scorso anno sotto la gestione di Vincenzo Italiano ma in questa stagione, complice l'esplosione di Kean, sta trovando maggiori difficoltà. E un suo ritorno in patria oggi è davvero possibile. A svelarlo è l'intermediario di mercato molto attivo in Argentina Lorenzo De Santis. Le sue parole a Lady Radio:



INTERESSE - "Il River Plate sta cercando di riportare Beltran a casa, ci sono voci che impazzano per tutta l’Argentina ed i tifosi sono in subbuglio perché lo rivorrebbero subito. Ora il giocatore è in difficoltà, non gioca con continuità e non ha un bel feeling con Palladino. Il mister deve tentare di riportarlo in gruppo perché è stato un grande investimento quindi non varrebbe la pena perderlo così, invece il River Plate lo vuole riportare a casa perché ci vede tanto in lui."