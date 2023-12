Vincere o pareggiare in Ungheria per evitare di giocare altre due partite nei playoff di febbraio, come successo l'anno scorso: la missione della Fiorentina in casa del Ferencvaros è molto semplice a livello concettuale, meno a livello pratico. Nonostante gli uomini di Dejan Stankovic non siano nel loro momento migliore, ai viola mancano Bonaventura, Arthur e Sottil per infortunio e Biraghi per squalifica. Un pareggio qualifica entrambe ed elimina il Genk terzo. Diretta su Dazn, Now, Sky e i relativi servizi streaming, calcio d'inizio alle 18:45.