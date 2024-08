Conference League, tutti i risultati: il Chelsea rischia grosso, fuori il Lens

Getty Images

Nel match di ritorno valido come secondo turno di preliminari diilrischia contro il Servette: il ko per 1-2 in casa degli svizzeri però non è letale e passano col brivido i Blues. A segno Nkunku al 14', poi la squadra di Maresca si è sciolta ma per sua fortuna si è salvata. Eliminato a sorpresa il Lens per mano del Panatinaikos.I risultati di oggi16:00 Astana (Kaz)-Brann (Nor) 3-018:00 HJK (Fin)-Klaksvik (Fai) 2-118:00 Zira (Aze)-Omonia (Cyp) 1-018:30 Ruzomberok (Svk)-Noah (Arm) 3-119:00 O. Ljubljana (Slo)-Rijeka (Cro) 5-0

19:00 Paksi (Hun)-Mlada Boloslav (Cze) 0-319:00 Pafos (Cyp)-CFR Cluj (Rou) 3-019:00 Trabzonspor (Tur)-St. Gallen (Sui) 1-1 (complessivo 4-5)19:30 TNS (Wal)-FK Panevezys (Ltu) 0-0 (complessivo 0-3)20:00 Cercle Brugge (Bel)-Wisla (Pol) 1-420:00 Drita (Kos)-Legia (Pol) 0-120:00 Kilmarnock (Sco)-Copenhagen (Den) 1-1 (complessivo 1-3)20:00 Panatinaikos (Gre)-Lens (Fra) 2-020:00 UE Santa Coloma (And)-Vikingur Reykjavik (Ice) 0-0 (complessivo 0-5)20:00 Zrinjski (Bih)-Guimaraes (Por) 0-420:15 Celje (Slo)-Pyunik (Arm) 4-120:15 Maribor (Slo)-Djirgarden (Swe) 0-120:30 Heidenheim (Ger)-Hacken (Swe) 3-220:30 Servette (Sui)-Chelsea (Eng) 2-1 (complessivo 2-3)