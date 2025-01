L'Equipe - Contatto tra la Juventus e Xavi

Getty Images

L'Equipe lancia una notizia importante in chiave. I dirigenti bianconeri sembrano guardare al futuro con estrema prudenza, esplorando eventuali scenari alternativi alla conferma di un Thiago Motta in difficoltà., l’ex allenatore del Barcellona,. Questo cosa comporta per l'attuale tecnico bianconero, reduce dalla sconfitta in rimonta patita in casa del Napoli?Fonti vicine al club - sempre secondo l'Equipe - ci tengono a sottolineare che questo approccio rientra in una logica di pianificazione a lungo termine.per non farsi trovare impreparati in un contesto calcistico sempre più dinamico. Sta di fatto che non ci sono certezze assolute, specie in un momento come quello attuale, fatto di prestiti sul mercato e risultati altalenanti in campo.

Xavi, che ha conquistato il titolo spagnolo con i blaugrana dei quali è stato una leggenda come centrocampista, ha allenato l'all'inizio della sua carriera da tecnico e poi è tornato in Catalogna.. La scorsa stagione, chiusa al secondo posto dietro al Real ma perdendo entrambe le gare contro il Girona terzo, non si è rivelata all'altezza delle attese. A Xavi va il merito di aver lanciato, tra gli altri, lo straordinarioall'età di 16 anni.