Conte al Napoli: i contatti di ottobre, la verità sulla clausola e la "corte" di De Laurentiis

Tutto secondo i pianiUna corte importante da parte del presidenteche negli ultimi giorni è andato per la stretta finale. Ieri era praticamente ufficioso con quella cena allo scoperto a Roma, prima di oggi, quando i due si sono incontrati alla Filmauro per il classico annuncio di benvenuto sui social. Un'idea, un desiderio che ha origini lontane. PerchéÈ ripartito da questo concetto, dalla necessità di riprendere in mano uno spogliatoio - quello del Napoli - andato un po' allo sbando. Anche per questo motivo lo ha già cercato durante la stagione che si è conclusa da poco.

quando De Laurentiis pensava all'esonero di Garcia (solo rimandato, alla fine). Da lì i primi veri rumors perché le parole di Conte avevano scaldato l'ambiente: "Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere per la passione che ti trasferiscono. Mi auguro che un domani ci sia la possibilità". Niente da fare, però, nell'immediato, perché l'idea di subentrare a stagione in corso non l'ha mai convinto. E anche il nuovo tentativo dello stesso De Laurentiis a gennaio non è andato a buon fine.quando alla fine il patron azzurro è riuscito nel suo intento: ripartire da Antonio Conte.

- Ecco che si arriva ai dettagli, alla firma sul contratto. Un accordo che prevede un legame su una base, divenendo in questo modo l'allenatore più pagato della storia del Napoli e con l'ingaggio più alto in Serie A (aspettando il rinnovo di Inzaghi). Si era vociferato di unache gli avrebbe permesso di liberarsi dal Napoli in qualsiasi momento, ma la realtà è che. Uno degli ultimi accordi che c'era da trovare riguardava iUna serenità importante, un feeling trovato immediatamente e da tempo tra l'ex ct azzurro e De Laurentiis, che sono sempre stati in buoni rapporti. Ha influito anche la volontà dell'allenatore di ripartire dalla Serie A, dopo due stagioni in Premier League e un anno fermo ai box. Ora è fatta, ora è tempo di guardare avanti. E