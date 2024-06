Napoli, ufficiale: Antonio Conte è il nuovo allenatore

X @ADeLaurentiis

Dopo la fumata bianca arrivata lo scorso weekend, era solo questione di tempo per l'annuncio ufficiale, che ilha finalmente diffuso:Al tecnico salentino il compito di riportare nella lotta per lo Scudetto un gruppo che arriva da un decimo posto nella stagione dei tre allenatori Garcia, Mazzarri e Calzona dopo il titolo del 2022/23. Di seguito il comunicato ufficiale, come sempre del presidente De Laurentiis attraverso twitter:

"Sono molto orgoglioso che il nuovo allenatore del Napoli sia Antonio Conte. Antonio è un top coach, un leader, con il quale sono certo che potrà partire quella rifondazione necessaria dopo la conclusione del ciclo che ci ha portato a vincere lo scudetto lo scorso anno dopo molte stagioni ai vertici del calcio italiano. Oggi si apre un nuovo importante Capitolo della storia del Napoli" - afferma il Presidente Aurelio"Il Napoli è una piazza di importanza globale. Sono felice ed emozionato all'idea di sedermi sulla panchina azzurra. Posso promettere certamente una cosa: farò il massimo per la crescita della squadra e della società. Il mio impegno, insieme a quello del mio staff, sarà totale"

Il vice allenatore è Cristian, Costantinopreparatore atletico, Elvisnuovo collaboratore, Gabrielecoordinatore e il fratello Gianluca Conte match analyst. Gli unici superstiti di questa stagione sarebbero il team manager Giuseppe Santoro e il preparatore dei portieri Alejandro Rosalen Lopez.Conte era fermo dalla primavera del 2023, quando il suo rapporto colè terminato, e non allena in Italia dal 2021, quando ha lasciato l'dopo la conquista del 19esimo Scudetto. L'ex, che in bianconero ha vinto altri tre Scudetti dal 2012 al 2014, è pronto a raccogliere la sfida Napoli.