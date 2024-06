Conte è arrivato a Napoli: le prime parole, le FOTO e i VIDEO

Primo giorno di scuola per Antonio. Il neo allenatore delè arrivato in questi minuti in città, pronto a tuffarsi in questa nuova avventura. L'atterraggio all'aeroporto di, il trasferimento in albergo e la prima giornata da azzurro insieme al suo storico staff.Conte, accompagnato dal direttore sportivo Giovannidal vicee Lele, è partito da Torino ed è atterrato intorno alle 11. Accolto da qualche tifoso, ad attenderlo c'era il club manager Antonio, ha scambiato qualche sorriso con loro e qualche rapida battuta con i giornalisti presenti allo scalo.ha detto ai cronisti. Dall'aeroporto poi il passaggio in città, l’arrivo ala Napoli centro. Qui un altro bagno di entusiasmo con i tifosi presenti lì. "Un grande abbraccio a tutti", ha detto Conte, sorridendo. Nelle prossime ore la visita al, sarà insomma una giornata diper l'ex juventino.

Conte ha firmato un contratto con il Napoli. "Sarà una grandissima esperienza professionale e di vita e ho tanta voglia di viverla. Avendo l'opportunità di fare questo mestiere, vivere un'esperienza al Napoli deve essere qualcosa di unico che devi fare se ti capita l'occasione. Lo stadio Maradona mi evoca un grande ricordo: Napoli-Lecce, ebbi il privilegio di marcare Maradona. Perdemmo 3-2, ma il ricordo più grande è stato quello del mio primo gol in Serie A, il tutto mentre dovevo marcare Maradona... Fu una grandissima soddisfazione. Ai tifosi posso solo dire una cosa: amma faticà", aveva detto lo stesso Conte nei giorni scorsi ai canali del club.