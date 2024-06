Napoli, Conte incontra Buongiorno. E resta viva pure la pista Hermoso

Un reparto che nell’ultima sciagurata stagione ha concesso qualcosa come 48 gol in campionato e che necessita di nuovi innesti per tornare ad essere punto di forza di una squadra desiderosa di essere competitiva per le posizioni di vertice. Le indicazioni dell’allenatore salentino, raccolte dal neo-ds Giovanni Manna, vanno in più direzioni e portano a condurre, prossimo allo svincolo dall’Atletico Madrid, sono ad oggi le due piste più calde per colmare il vuoto lasciato dalla cessione di Kim nell’estate 2023.

, prossimo protagonista con l’Italia agli Europei,, tra il nuovo allenatore del Napoli e Buongiorno, secondo la ricostruzione fornita da Tuttosport. Un contatto rapido per ribadire da parte del tecnico la stima nelle qualità evidenziate anche nell’ultima Serie A dal prodotto del settore giovanile granata, per il quale il presidente, forte del gradimento anche di Inter e Milan, ma anche di alcuni club di Premier League - Tottenham in testa - che potrebbero generare l’effetto asta. Aurelio De Laurentiis, che confida di incassare una cifra super dalla partenza di Victor Osimhen - PSG, Chelsea e Arsenal rimangono in prima fila - e di reinvestire una parte significative del tesoretto per Buongiorno. Dal canto suo, Cairo potrebbe attendere la conclusione degli Europei, nella speranza che questi si rivelino come una vetrina di prestigio per attirare l’interesse di altri club stranieri e aumentare ulteriormente la valutazione.- Parallelamente all’affaire Buongiorno, iDai sondaggi compiuti da alcuni club dell’Arabia Saudita, disposti a prospettare cifre intriganti a livello di ingaggio, all’ambizioso Aston Villa di Unai Emery, che offre due palcoscenici importanti come la ritrovata Champions League e quello che ad oggi è il campionato più spettacolare e competitivo al mondo, la Premier.in costante contatto con gli agenti di Hermoso per trovare la quadra dal punto di vista economico: l’offerta del club azzurro è un triennale a circa 3,5 milioni di euro più bonus, la richiesta del calciatore è decisamente più alta, ma le discussioni proseguono. E la presenza di una figura del peso specifico di Antonio Conte può essere la chiave per far superare le comprensibili perplessità legate al fatto che il Napoli nella prossima stagione non sarà protagonista nelle coppe europee.