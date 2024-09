che ha deciso di sposare da qualche mese a questa parte. E l'ultimo post che viene fuori è quello che ha quasi del sacro, dedicato alla suanel cuore della città. Un qualcosa complicato da fare in pieno giorno, vista la presenza di turisti, di cittadini napoletani e la conseguente folla che si sarebbe potuta creare nel vederlo. Così, evitando il caos diurno. Lui stesso ne ha già parlato definendola "una cosa molto bella, si respira un'aria particolare, c'è un'energia pazzesca lì. Quello è un posto di culto. Ci tenevo ad andare, sono contento di averlo fatto".

- Di contatti diretti con il pubblico ne ha avuti, eccome. Fin da quando ha messo piede a Napoli per la prima volta. Poi l'arrivo a Dimaro, dove è venuta fuori una frase forte, che i tifosi chiaramente non possono dimenticare tanto facilmente. Sia quelli napoletani che quelli juventini. Perché i sostenitori azzurri in Trentino gli chiedevano di cantare e saltare con loro alConte ha poi deciso di prendere la situazione in mano dicendo chiaramente che non avrebbe assecondato la cosa, rispettando anche il suo passato, ma allo stesso tempo con grande decisione e tra la gioia del pubblico presente tirava fuori un

- Già dal primo giorno, dalla conferenza stampa di presentazione, ha parlato di una sorta diAvendo ricevuto tantissimo affetto senza ancora aver dato nulla. Un passaggio particolare c'è stato nel momento in cui dalle prime dichiarazioni ufficiali parlava già usando il "noi", in riferimento anche al passato. Come se Conte avesse fatto parte dell'ultima stagione del Napoli, come se fosse già dentro la squadra e non gli andasse bene ciò che era stato vissuto. Ha saputo calarsi nella parte,Un po' di nervosismo dettato dal momento e scetticismo che lontanamente si percepiva. Mae finalmente la capacità di reagire, cosa che serviva da tanto tempo. Anche se sicuramente non sarà ancora soddisfatto e sarà consapevole del fatto che il percorso è e resta molto lungo con dei traguardi tutti da raggiungere.

- Il primo periodo è sempre di assestamento, sia per quanto riguarda gli eventi sportivi che l'inserimento personale. La fase iniziale è stata un'immersione totale nei ritmi forsennati che lo hanno visto coinvolto.sotto l'aspetto tecnico e familiare. Moglie e figlia hanno girato la città già dal loro arrivo a giugno e nella lunga analisiin un noto parco nei pressi di Via Tasso, dove negli anni hanno già vissuto calciatori e allenatori passati per Napoli. Panorama mozzafiato, centro della città a due passi e la tangenziale ravvicinata per raggiungere il centro sportivo, riducendo al minimo i problemi del traffico.