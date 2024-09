Getty Images

Napoli, tutti gli stipendi 2024/25: Lukaku si prende la scena, Neres sotto Lobotka, Kvaratskhelia tra i meno pagati

Stipendi Napoli 2024 2025 – L’obiettivo dichiarato è tornare a essere competitivi in Italia, dopo la disastrosa annata post vittoria dello Scudetto. In un’annata che ha visto l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina partenopea, la formazione azzurra proverà a insidiare i top club italiani e a centrare una qualificazione alle prossime coppe europee, augurandosi di entrare dalla porta principale della Champions League.



Ecco, dunque, nella nostra gallery, i salari annui, lordi e le relative scadenze di contratto della rosa di proprietà del patron Aurelio De Laurentiis (il lordo tra parentesi e in maiuscolo chi gode degli sgravi del Decreto Crescita).