Un Antonio Conte furioso è apparso in conferenza stampa per presentare la sfida di questa sera del suo Tottenham contro il Crystal Palaceù. In particolare l'allenatore italiano ha parlato del suo futuro parlando del rinnovo contrattuale come di un "problema", del fatto che non stia suggerendo nulla alla società e del fatto che quando si firma un contratto c'è la possibilità che l'allenatore venga esonerato.