Conte in arrivo a Napoli: la prima missione è convincere Di Lorenzo

Getty/Calciomercato

Tutto pronto per l'arrivo di: un cerchio che si chiude, dopo il lungo ma infruttuoso inseguimento autunnale e dopo tre allenatori che in pochi mesi non sono riusciti ad evitare la caduta dal trono di campioni d'Italia alla mancata qualificazione alle coppe europee nel 2024/25. Il tecnico salentino quindi avrà un calendario meno folto davanti, ma con quale rosa lo affronterà?- Intanto,, un giorno di festa per l'Italia intera e a maggior ragione per il capoluogo campano che vedrà riattizzarsi il fuoco dell'ambizione., dopo che gli ultimi dettagli su ingaggio e diritti d'immagine sono stati sistemati.

La prima casella da spuntare sulla to do list dell'ex Tottenham è sicuramente il colloquio con il capitano: tira aria di burrasca tra l'agente Mario Giuffredi e il Napoli, che remano in direzioni opposte.Conte potrebbe giocare un ruolo importante in questa vicenda, con Di Lorenzo che a quanto traspira non sarebbe comunque indifferente alla posizione netta e ferma della sua società.