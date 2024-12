Napoli, Conte: "Inter favorita, Marotta può dire quel che vuole. Se non vince lo scudetto non sarà molto contento"

Due giorni agara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Antoniopresenta il match in conferenza stampa dal centro sportivo di Castel Volturno. Ecco le parole dell'allenatore del Napoli: "Prima di iniziare ci tenevo a nome mio e di tutti i ragazzi a mandare un fortissimo abbraccio a Edoardo Bove. Siamo tutti con lui e speriamo di vederlo quanto prima a tornare a fare quello che sa fare benissimo".- "Il nostro obiettivo è costruire qualcosa, crescere. Questo è l'obiettivo. Per farlo c'è bisogno di giocare quanto più possibile. Quest'anno per alcuni aspetti è penalizzante per alcuni calciatori, dato che abbiamo solo il campionato e poi la Coppa Italia. Dove ha giocato contro il Modena la formazione base perché era la prima in assoluto e contro il Palermo abbiamo avuto la possibilità di dare spazio a calciatori che magari ne avevano avuto di meno fino a quel momento. Domani avremo un'altra opportunità chiara per testare un po' la crescita da parte di tutti quanti. È importante prepararci bene perché andare avanti in Coppa Italia significa avere più spazio e possibilità per dimostrare che si stanno facendo miglioramenti. È importante per i calciatori, per il club. Anche per me. Finora siamo stati bravi e fortunati a non avere infortuni. C'è stato quello di Mazzocchi, la prima domenica contro il Verona uno traumatico. È un momento importante per fare valutazioni, lo è per i calciatori. Affrontiamo la gara con impegno e determinazione".

- "Sarò contento a fine anno se mi renderò conto che abbiamo posto delle basi per essere ambiziosi. Sarò felice in quel caso. Dobbiamo andare oltre il risultato e la posizione in classifica, altrimenti una vittoria può diventare effimera e fuorviante. Io sarò contento se capirò se abbiamo messo le basi per ambire a stare lì, a lottare sistematicamente per qualcosa di importante".- "Marotta dice che siamo favoriti per la vittoria dello scudetto? Il direttore può dire quello che vuole. Conoscendolo non penso che a fine anno se non dovesse vincere l'Inter lui sarebbe contento e considererebbe la stagione buona. Ognuno poi deve recitare la sua parte, dall'interno qualcuno può spingerlo a dirlo. Stiamo parlando di una squadra che ha due squadre e tre quarti, quindi parliamo del nulla cosmico. Si concentrano tanto su di noi e non vedono chi può creargli veramente fastidio".

- "Ogni club, ogni allenatore inizia l'anno con degli obiettivi. Poi possiamo dichiarare ciò che vogliamo. Internamente poi si sa se gli obiettivi sono stati raggiunti. Capisco il gioco dello scaricabarile. Poi c'è un dato di fatto e noi dobbiamo rispondere al nostro club, all'obiettivo posto qui. Ognuno di noi sa il reale obiettivo. Il presidente l'ha detto anche ad inizio anno. Questo giochino piace più a voi. Portiamo a casa quello che ci è stato chiesto. Per questo ho detto che non penso assolutamente che se non dovessero vincere lo scudetto il direttore sarebbe contento".

- "Per noi la partita più importante sarà quella in Coppa Italia contro la Lazio. Farò comunque delle scelte perché ci sono tanti calciatori nella rosa. Il buon inizio di campionato non deve essere dato solo ai 12-13 giocatori, ma suddiviso nell'intera rosa. A chi ha giocato, chi di meno, chi non ha giocato e ha tenuto alto il livello negli allenamenti. Io sono un allenatore che se dice una cosa la pensa veramente. C'è la possibilità di testare e per noi è troppo importante vedere la crescita di tutto il gruppo per capire nell'eventualità di qualche infortunio se siamo ben attrezzati fino alla fine o se c'è da guardci un attimo. È troppo importante. Spazio a calciatori che hanno dimostrato di meritarlo. Poi mi auguro, e ne sono sicuro, che ci sia una grande risposta, come accaduto contro il Palermo. Ricordiamo che con la squadra titolare contro il Modena abbiamo vinto ai rigori. Non andiamo dietro a cose ipotetiche. Lotteremo con tutte le forze per andare avanti in una competizione che mi dà comunque l'opportunità di dare spazio a chi spazio ne meriterebbe ma per tante cose non ne ha trovato. Abbiamo bisogno di risposte tutti e mancano 2/3 di campionato".