Getty Images

Inizia all'Olimpico contro il Napoli il percorso della Lazio nella Coppa Italia 2024-25. Sorteggio sfrotunato nel tabellone per i biancocelesti che, pur da teste di serie, si trovano ad incrociare le lame con la capolista attuale del campionato, reduce però dalla scorsa annata disastrosa e che l'ha costretta quest'anno ad iniziare il cammino nella seconda competizione nazionale partendo dai preliminari estivi. Si preannuncia ampio turnover per i partenopei, allenati da Conte. Al contrario, Baroni, pur proseguendo con le sue rotazioni ragionate della rosa, dovrà far fronte all'emergenza a centrocampo.

Partita: Lazio - Napoli

Lazio - Napoli Data: giovedì 5 dicembre 2024

giovedì 5 dicembre 2024 Orario: 21:00

21:00 Canate TV: Italia 1

Italia 1 Streaming: Mediaset Play

Mandas; Marusic, Gigot, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Noslin. All.: BaroniCaprile; Di Lorenzo, Rafa Marín, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour, Folorunsho; Ngonge, Raspadori, Neres; Simeone. All.: ConteBaroni deve fare a meno di Vecino, ko per un infortunio muscolare alla coscia sinistra, e di Tavares, ancora fuori almeno fino a domenica. Difficilmente inoltre il tecnico della Lazio rischierà Dia, alle prese con una caviglia dolorante. Sicura invece la conferma di Rovella a centrocampo, visto che sarà squalificato in campionato. Nel Napoli ci sarà invece ampio spazio per le seconde linee, ma non per questo Conte intende sottovalutare l'impegno. Al contrario si attende risposte in campo da chi fin qui ha avuto meno spazio.

La partita di Coppa Italia tra Lazio e Napoli sarà trasmessa in esclusiva TV da Mediaset, sul canale Italia 1L'ottavo di finale di Coppa Italia tra Lazio e Napoli sarà visibile in streaming solo sulla piattaforma Mediaset Play.