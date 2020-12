. Un passo verso la mentalità e il modo di giocare che la scorsa stagione ha portato la squadra a ottenere i risultati migliori degli ultimi otto anni. Sembrava la base su cui lavorare per migliorare ancora, per saldare quelle basi, invece qualcosa improvvisamente è cambiato.. Il pressing a tutto campo forse ad oggi non era il vestito adatto per questa Inter, ancora acerba per il corri sempre, ruba palla, imponi il ritmo e il gioco. Non era tempo per l’abito elegante, forse a questa Inter sta bene ancora la tuta, bella e stilosa, ma sempre tuta.. Conte descrive bene le ultime tre partite. Non è vero che l’Inter gioca in contropiede, è vero invece che si adatta ai momenti dei match. Ha trovato il giusto equilibrio, sa quando difendersi senza pressing alto, e quando invece deve alzare il baricentro, lo fa con un costrutto con una logica che, secondo il mio modestissimo parere, è quello che le è mancato nei primi due mesi di stagione. La fase difensiva è ancora in rodaggio ma in netto miglioramento rispetto a due settimane fa. L’Inter si è ripresa, ha vinto tre partite di fila in campionato e si è conquistata il secondo posto in solitaria, mentre, anche con un po’ di coincidenze, si è guadagnata la possibilità quantomeno di provarci per gli ottavi di Champions.. Il pilota rimane forte, la moto anche, ma il feeling se ne va e con lui pure i risultati. Ecco che casa e pilota magari fanno un passo indietro trovando un compromesso che vada bene a tutti con il fine di tornare a vincere in pista. Questo ha fatto l’Inter, o così sembra, cambiando il destino di questo inizio di stagione., costretta a rimanere a distanza. Il campionato ovviamente è ancora lunghissimo ma a questo punto il Milan, dopo 22 risultati utili consecutivi di cui 17 vittorie, va preso assolutamente sul serio per un’ipotetica corsa scudetto. Non si può più perdere colpi. Mercoledì in Champions non dipenderà solo dall’Inter, ma la squadra di Conte il suo lo dovrà fare sperando che il Real Madrid torni ad essere la grande squadra che quest’anno non è mai stata.