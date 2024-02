Conte vuole allenare il Bayern Monaco: la clamorosa indiscrezione che arriva dalla Germania

E' questa la clamorosa indiscrezione che arriva dalla Germania, a riportarla il quotidiano Bild, secondo il quale l'allenatore italiano, senza squadra da fine marzo, quando ha trovato l'accordo per la risoluzione consensuale con il Tottenham, spinge per sedersi sulla panchina dei giganti tedeschi il prossimo anno.dopo aver trionfato in Italia e in Inghilterra il suo obiettivo ora è quello di alzare il Meisterschale e di guidare una squadra attrezzata per vincere il la Champions League.Quello di Conte non è l'unico nome che il Bayern Monaco ha sulla lista per sostituire Tuchel, che potrebbe fare la valigia nonostante un contratto in scadenza nel giugno 2025. Piacciono anche José, che sta studiando il tedesco,, che è anche la prima scelta del Liverpool per ereditare il posto di Klopp ad Anfield,nipote di Uli Hoeneß, e attuale guida dello Stoccarda. Al momento ogni discorso sul cambio in panchina è rimandato all'estate, ma è innegabile che le sconfitte contro Lazio in Champions League e Bochum in Bundesliga abbiano messo Tuchel in una situazione scomoda.Conte vuole vincere la Champions, più di tutto. Lo ha confessato in un'intervista a The Telegraph: "Onestamente, un giorno mi piacerebbe sollevare la Champions League da allenatore. Ma so che è molto difficile. La gente pensa che sia semplice,. Guarda il Manchester City. Sette anni, no? Vorrei regalare questa gioia a mio padre. Mi ha detto ‘voglio vederti sollevare la Champions League’. Non è semplice, ma tutti possono avere un sogno”.Conte vuole il Bayern Monaco, ma non esclude a priori un ritorno in Italia. Fra tutti i club in Serie A che si sono mossi finora anche soltanto per un abboccamento con lui e il suo entourageMolto dipenderà da come finiranno la stagione i rossoneri e da quello che sarà il progetto di Cardinale. E' vero, come ammesso da Conte, "la sua storia dice che nei suoi club è sempre arrivato in una situazione difficile, con problemi e ha sempre costruito" è anche vero che chi lo vuole deve mettere in preventivo investimenti importanti sul mercato. Il Milan saprà farlo?