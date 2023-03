Alla vigilia della gara di Napoli. E per una voltache a più riprese durante la stagione è stata accusata di non avere rafforzato adeguatamente la squadra. No, in questa occasione il suo bersaglio sono state, genericamente,. E il senso del discorso è chiaro:Perché altrimenti significa che chi vince lo fa sfruttando il debito e a scapito di chi tiene i conti in ordine. Ragionamento che in linea di principio non fa una grinza e al quale noi di Calciomercato.com non possiamo non allinearci.E però ci sarebbe un però. Abbastanza rilevante, se si guarda a tutti i vizi gestionali e economico-finanziari che caratterizzano il nostro calcio. E che ne fanno un'industria che vive perennemente al di sopra delle proprie possibilità, fraRispetto a questa lista di condotte non esattamente virtuose,Proviamo a dare qualche risposta partendo dall'ultimo elemento, che è proprio quello più attuale perché maggiormente chiacchierato nelle scorse settimane: le side letter che l'ex segretario juventino Maurizio Lombardo, secondo quanto emerge dalle indiscrezioni sugli interrogatori, portava sempre con sé. Verrebbe fuori cheOvviamente va tutto quanto trattato al condizionale, dato che c'è in corso un'indagine della Procura della Repubblica di Torino e dunque bisognerà attendere gli eventuali sviluppi.Il fatto è che non ci sarebbe soltanto questo, fra i possibili elementi di incoerenza, nella dichiarazione dell'allenatore dell'Atalanta. Se infatti si va a aprire il vasto dossier delle plusvalenze incrociate, o delle valutazioni generose date a calciatori in entrata per ammortizzare quelle ancor più generose date ai calciatori in uscita, ecco che il club bergamasco piazza un curriculum invidiabile. Di molti fra questi affari abbiamo parlato su Calciomercato.com quando il tema plusvalenze era equiparato al terrapiattismo. C'è per esempiocioèSuccede che l'Inter prende Alessandroper 31 milioni di euro e Robertoper 22,5 milioni di euro. Fanno 52,5 milioni di euro, che però vengono parzialmente decurtati dei 6 milioni di euro per l'acquisizione di Fabio Eguelfi, dei 5 milioni di euro per l'acquisizione di Marco Carraro, dei 7 milioni di euro per l'acquisizione di Davide Bettella e degli 1,5 milioni di euro per l'acquisizione di Riccardo Burgio. In totale sono 19,5 milioni di euro, con ricche plusvalenze per il bilancio interista e un totale di presenze in maglia atalantina che per i magnifici quattro tocca quota 0 . Non male anche, da cui a parziale conguaglio per la spesa di Dejan(35 milioni di euro più bonus) è stato acquisito Simone Muratore per un valore di 7 milioni di euro. E lasciando da parte l'intreccio da emicrania, sempre col club bianconero, relativamente ai trasferimenti dicosì come il tourbillon di comproprietà per calciatori semisconosciuti come Luca Barlocco, Davide Cais e James Troisi, ci sarebbero anche i movimenti cosiddetti “minori”, con altre società del calcio italiano.Per esempio relativo ai calciatori Denis Di Rocco e Gianluca Barba? O quello messo in piedi cper un valore incrociato di 4 milioni di euro? O quelloO quello conTutti movimenti che necessitano di una doverosa precisazione statistica:. Una volta approdati a Bergamo hanno intrapreso la serie dei trasferimenti in prestito che per alcuni fra loro è ancora in corso. Magari anche, che quando s'indigna forse è troppo preso dallo stato d'animo per avvedersi di tali minuzie.@pippoevai