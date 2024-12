AFP via Getty Images

Convocati Bologna: Italiano recupera un attaccante

7 minuti fa



Come si legge sui canali ufficiali, il Bologna rende nota la lista dei nominativi dei calciatori convocati dal tecnico Vincenzo Italiano per la partita di domani all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, match valevole per la 15esima giornata di Serie A. Saranno assenti, come era previsto, Aebischer, El Azzouzi, Cambiaghi, Orsolini e Lykogiannis, mentre recupera Dallinga in attacco.



Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski

Difensori: Beukema, Casale, Corazza, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumi, Miranda, Posch

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Urbanski

Attaccanti: Castro, Dallinga, Dominguez, Iling-Junior, Karlsson, Ndoye, Odgaard