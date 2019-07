Dopo la seduta mattutina, Maurizio Sarri ha diramato l'elenco dei convocati per la tournée asiatica della Juve. Di seguito la lista completa, dal sito ufficiale bianconero: "Sono 27 i giocatori bianconeri convocati per lo Juventus Summer Tour 2019 Powered by Jeep che prende il via oggi con il decollo verso Singapore, prima tappa del viaggio. Nell'elenco diramato da mister Sarri figura Wojciech Szczesny, che ha terminato il lavoro personalizzato e si è quindi unito al gruppo. Rimangono invece a Torino per proseguire i rispettivi programmi di recupero Mattia Perin, Douglas Costa, Sami Khedira, Marko Pjaca e Aaron Ramsey.



Non parte per l'Oriente neanche Giorgio Chiellini che accusa un lieve fastidio al polpaccio sinistro e proseguirà dunque la preparazione al JTC. Prenderà parte invece solo alla prima parte della trasferta Merih Demiral, che dopo la gara di Singapore contro il Tottenham, in programma domenica 21 luglio, a causa di impedimentiburocratici nel rilascio del visto per l'ingresso in Cina, secondo paese toccato dal tour, rientrerà in Italia.



Infine, dopo i rispettivi impegni nell'Europeo Under 21 e nel Mondiale Under 20, Moise Kean, che ha anticipato di qualche giorno il rientro dalle ferie, e Luca Pellegriniinizieranno a lavorare al JTC mentre la squadra sarà in Asia, in attesa di unirsi al gruppo una volta terminato il tour".



Questo l'elenco completo: ​Szczesny, De Sciglio, De Ligt, Pjanic, Ronaldo, Matuidi, Mandzukic, Bonucci, Cancelo, Higuain, Emre Can, Rugani, Rabiot, Demiral, Pinsoglio, Bernardeschi, Loria, Di Pardo, Coccolo, Beruatto, Kastanos, Touré, Muratore, Frederiksen, Mavididi, Pereira, Buffon.