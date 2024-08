Convocati Milan: niente Lazio per Jovic e Bennacer, out per ragioni di mercato

Getty Images

Giornata calda per il Milan sul fronte mercato. Oltre all'arrivo di Tammy Abraham dalla Roma e alla cessione ai giallorossi di Alexis Saelemakers (entrambi con la formula del prestito) Moncada, Furlani e Ibrahimovic sono al lavoro per completare la rosa a disposizione di Fonseca. Perso Manu Koné, che lascerà il Borussia Moenchengladbach per la Roma, l(contratto scaduto il 30 giugno scorso). Il francese potrebbe prendere il posto di Ismael Bennacer, che oggi è stato chiesto dall'Atletico Madrid.

Non salirà sull'aereo per Roma nemmeno, out per ragioni di mercato esattamente come. L'attaccante serbo, attuale proprietario della maglia numero 9, nelle scorse settimane ha rinnovato il contratto con i rossoneri, ma è sempre stato sul mercato. IL'ex Fiorentina ha diverse proposte sul tavolo.