Juventus, la ricostruzione sulle parole al veleno di Chiesa. E quel retroscena sul Milan…

Redazione Calciomercato

Chiesa ha coronato quello che era uno dei sogni nel cassetto: giocare in Premier League. In uno dei club più blasonati al mondo, il Liverpool, e in uno stadio magico come Anfield. In questi casi si direbbe che tutto è bene quello che finisce bene ma in realtà Federico ha chiuso la sua esperienza alla Juventus con la propria versione dei fatti affidata al suo profilo Instagram:e, di conseguenza, non c'è mai stata una richiesta da parte mia o del mio entourage riguardo ad un aumento o ad una riduzione del mio ingaggio”.

Chiesa aveva già capito a gennaio che la fine della storia con la Juventus era solo una questione di tempo. Anzi, di qualche mese.: voleva scegliere il proprio destino in prima persona senza favorire una dirigenza che non gli aveva rinnovato la fiducia.

- Tra le squadre italiane il Milan è stata la tentazione più forte. Federico e il club rossonero si sono sfiorati diverse volte negli anni.E ora Chiesa riparte da Liverpool, felice come un bambino.