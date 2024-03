Copa America 2024: il tabellone completo. Gironi, date e dove vederla, tutte le info

Redazione CM

Tutti a caccia dell'Argentina campione di tutto: si parte dalla Copa America 2024, che si giocherà negli Stati Uniti e che vedrà partecipare anche alcune squadre della CONCACAF, la federazione nord e centramericana, oltre a quelle sudamericane della CONMEBOL. Costa Rica e Canada si sono aggiunte a Stati Uniti, Panama, Messico e Giamaica vincendo gli spareggi contro Honduras e Trinidad & Tobago, mentre dal Sudamerica arriveranno Argentina, Brasile, Perù, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Cile e Bolivia.



DOVE SI GIOCA - Tutto il torneo si gioca negli USA, antipasto del Mondiale 2026 che si terrà in USA, Messico e Canada. La Copa América 2024 inizierà il 20 giugno al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta e terminerà il 14 luglio all'Hard Rock Stadium di Miami (da noi saranno già 21 giugno e 15 luglio notte).



DOVE VEDERLA - Non è stato ancora annunciato chi trasmetterà la Copa America 2024 in diretta tv e in streaming in territorio italiano. Nel 2021 l'evento è stato trasmesso da Sky, dunque non in chiaro.



I GIRONI



Girone A: Argentina, Perù, Cile, Canada

Girone B: Messico, Ecuador, Venezuela, Giamaica

Girone C: Stati Uniti, Uruguay, Panama, Bolivia

Girone D: Brasile, Colombia, Paraguay, Costa Rica



LE DATE



Girone A



21/06, ore 2.00 - Argentina-Canada

22/06, ore 2.00 - Perù-Cile

26/06, ore 00.00 - Perù-Canada

26/06, ore 03.00 - Argentina-Cile

30/06, ore 02.00 - Argentina-Perù

30/06, ore 02.00 - Canada-Cile



Girone B



23/06, ore 00.00 - Ecuador-Venezuela

23/06, ore 03.00 - Messico-Giamaica

27/06, ore 00.00 - Ecuador-Giamaica

27/06, ore 03.00 - Venezuela-Messico

01/07, ore 02.00 - Messico-Ecuador

01/07, ore 02.00 - Giamaica-Venezuela



Girone C



24/06, ore 00.00 - USA-Bolivia

24/06, ore 03.00 - Uruguay-Panama

28/06, ore 00.00 - Panama-USA

28/06, ore 03.00 - Uruguay-Bolivia

02/07, ore 03.00 - Bolivia-Panama

02/07, ore 03.00 - USA-Uruguay



Girone D



25/06, ore 00.00 - Colombia-Paraguay

25/06, ore 03.00 - Brasile-Costa Rica

29/06, ore 00.00 - Colombia-Costa Rica

29/06, ore 03.00 - Paraguay-Brasile

03/07, ore 03.00 - Brasile-Colombia

03/07, ore 03.00 - Costa Rica-Paraguay



LA FASE FINALE



Quarti di finale



05/07, ore 03.00 – 1A vs 1B (Houston)

06/07, ore 03.00 – 1B vs 2A (Arlington)

07/07, ore 00.00 – 1C vs 2D (Paradise)

07/07, ore 03.00 – 1D vs 2C (Glendale)



Semifinali



10/07, ore 02.00 – 1A/2B vs 1B/2A (East Rutherford)

11/07, ore 02.00 – 1C/2D vs 1D/2C (Charlotte)



Finali



14/07, ore 02.00 – Finale terzo/quarto posto

15/07, ore 02-00 – Finale primo/secondo posto