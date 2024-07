Getty Images

con le ultime due partite del girone D che hanno confermato la classifica pre-giornata. Lacontinuna a non perdere (striscia che continua dal 2022) e il pari 1-1 con ilqualifica entrambe anche se la selezione verdeoroNon serve a niente invece la vittoria dellacon Campbell e compagni che vengono eliminati dal pareggio fra le altre due formazioni. La Colombia passa come prima, il Brasile come secondo e affronterà subito l'Uruguay, ma il tabellone del torneo non metterà di fronte queste due formazioni e l'Argentina prima della finale.

12' Raphina (B), 45+2' Munoz (C)3' Calvo (C), 7' Alcocer (C), 55' Sosa (P)Colombia 7Brasile 5Costa Rica 4Paraguay 0