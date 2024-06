Copa America 2024, Uruguay-Panama: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

si affrontano nella prima giornata della fase a gironi dellaLa nazionale guidata da Marcelo Bielsa inizia la propria avventura nel gruppo C contro quella guidata da Thomas Christiansen, a completare il raggruppamento Stati Uniti e Bolivia.Tutte le info su Uruguay-Panama: le, ile dove poter vedere la partita in diretta: Uruguay-Panama: lunedì 24 giugno 2024: 03:00 (ora italiana): Sportitalia, MOLA: Sportitalia, MOLA

Rochet; Olivera, Gimenez, R.Araujo, Nandez; Ugarte, Bentancur; de Arrascaeta, Valverde, Pellistri; Nunez.. Bielsa.Mejia; Davis, Cordoba, Miller, Murillo; Carrasquilla, Godoy, Ayarza; Puma, Fajardo, Barcenas.. Christiansen.- Uruguay-Panama si giocherà lunedì 24 giugno 2024 all'Hard Rock Stadium di Miami. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 3 italiane.- Uruguay-Panama sarà disponibile in diretta tv su Sportitalia e su MOLA, entrambe detentrici dei diritti di trasmissione della Copa America 2024 in Italia.

- Si potrà vedere Uruguay-Panama anche in diretta streaming scaricando l'app o sul sito di Sportitalia, oppure facendo lo stesso con MOLA.