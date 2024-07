Copa America, la doppietta al Perù lancia Lautaro: sempre più bassa la quota per il titolo di capocannoniere

Getty Images

Da 8 a 2,75, ora da 2,75 a 1,75. Continua a crollare la quota dicome miglior marcatore dellaDopo la doppietta rifilata al Perù nell’ultima gara del girone, il Toro si è portato a quattro centri in tre partite, per una media impressionante,Il primo rivale è Darwin Nunez, offerto a 4 e finora autore di due reti; più indietro, in lavagna a 6,50 e 15, Vinicius Junior e Lionel Messi.- Grazie ai suoi gol, Lautaro ha trascinato l’Argentina ai quarti con il primato nel girone. I campioni del mondo in carica restano i favoriti per il trionfo finale a 2,20, valore in discesa rispetto al 2,75 della scorsa settimana. Salite a 4,33 e 6,50, invece, le quote di Brasile e Uruguay, che si affronteranno in un quarto di finale da brividi.