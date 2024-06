Getty Images

Copa America, Lautaro-gol trascina l’Argentina: crolla la quota per il titolo di capocannoniere

Due gol in due partite, anzi, in circa mezz’ora. E’ un Lautaro Martinez on fire quello visto in Copa America nelle prime due uscite dell’Argentina contro Canada e Cile. E a suon di gol l’attaccante dell’Inter sta ribaltando i pronostici iniziali dei bookie sul titolo di capocannoniere: il Toro, infatti, ha scalzato tutti e ora comanda a 2,75, quota crollata rispetto all’8 di inizio torneo, quando inseguiva Messi, Vinicius Junior, Julian Alvarez e Darwin Nunez (ora rispettivamente offerti a 5, 6,50, 8 e 4,50). Grazie alle due reti di Lautaro – entrambe da subentrato – l’Argentina ha strappato la qualificazione con un turno d’anticipo, confermandosi favorita principale per la vittoria finale a 2,75. Più indietro, offerto a 3,50, un Brasile che nel match d’esordio contro Costa Rica non è andato oltre lo 0-0, mentre si gioca a 5,30 il sedicesimo trionfo dell’Uruguay.